Detalles de la lujosa fiesta de cumpleaños de Aida Victoria Merlano

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano, es una de las mujeres más queridas, sonadas y seguidas de las plataformas digitales, gracias a la belleza, sensualidad y gran oratoria que hasta ahora la caracteriza. Esto, ha hecho que gran parte de lo que dice, hace y publica, se convierta rápidamente en tendencia nacional y digital.

Recientemente, ha estado en constante tendencia por los adelantos que estaba dando de lo que sería su cumpleaños, mismo que se celebró este jueves 21 de abril, en un lujoso salón de eventos, donde se reunieron reconocidas caras de la farándula nacional, para homenajear su vida, entre las que se destacan Lina Tejeiro, Yina Calderón, Lina Arroyave, entre otros.

Aida Victoria y los lujsoos detalles de su festejo

Tras el ruido que ha generado su festejo, diversas páginas de entretenimiento nacional dieron a conocer detalles de la decoración, salón y demás accesorios de lujo, que hicieron de su salón de eventos, un exclusivo espacio en el que se homenajeó un año más de vida.

Estos detalels no pasaron despercibidos por parte de los internautas, que rápidamente se pronunciaron en posturas un poco divididas.

"Bueno ella es muy linda pero con esa peluca se me pareció a la chica que tiene el pelo de dos colores", "Aida es divina pero no sé que le pasó se dejó asesorar por yina", "Se parece a la muñeca de fresita", "Aida es tan linda y tiene un cabello tan hermoso, que la peluca la verdad no la dió! La decoración preciosa!!", "Esperaba mucho más, ella tiene un cabello hermoso y una cuerpazo uff. Pesen q al entrar deslumbraria a todos, pero no fue así! A parte de q todo es por generar contenido, me llama la atención que hablaron de q hubo problemas y nadie publico nada" y "hermoso todo", fueron algunos de los comentarios.

Como se puede evidenciar en los comentarios, lo que más llamó la atención del festejo, fue el nuevo look por el que optó la barranquillera, que no gustó mucho entre sus seguidores, ya que incluso se atrevieron a compararla con la empresaria de fajas, Yina Calderón.

