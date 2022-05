Tres exparticipantes regresaron a MasterChef Celebrity

En MasterChef Celebrity cualquier cosa pueda pasar y esta vez los participantes fueron sorprendidos por la llegada de la actriz Carla Giraldo, ganadora del programa anterior, como jurado y el reintegro de tres exparticipantes.

Para regresar a la competencia debían cocinar con algunos de los compañeros que siguen vigentes en parejas.

Jair, Tostao, Corozo, Lady Noriega, María Teresa y Pamela fueron quienes se le midieron a un nuevo reto para poder regresar a esta cocina.

Sin embargo, solo tres de ellos podían regresar.

A Pamela le tocó con Manuela González y esta detalló que le gustaría mucho que la comediante regresara.

“Pamela es una bacana, es un ingrediente muy especial en la cocina y si con mi ayuda lograra retornar me haría muy feliz” , dijo.

Por su parte, Jair, que le tocó con Tatán Mejía, se mostró muy feliz por cocinar de nuevo.

“Volver a la cocina de MasterChef es como si no me hubiera ido nunca, he practicado un poquito y espero haga efecto”, agregó.