¡Cantaron Sálvame! Karol G sorprende con Anahí en su concierto en México

La nena de Medellín, la Bichota, Karol G, no deja de llevar sus shows a otro nivel con importantes invitados a cada uno de sus conciertos. Recordemos, por ejemplo, que en Cali invitó al Grupo Niche y en Bogotá a Andrés Cepeda.

Ahora se generó un momento icónico en México, pues Karol invitó a Anahí a su concierto. La protagonista de la gran serie RBD emocionó a los miles de asistentes del evento cantando Sálvame junto a la colombiana.

Cuando terminó la canción, las dos se dieron un gran abrazo y se dedicaron unas profundas palabras acerca de lo mucho que se admiran mutuamente.

Por su parte, Anahí no sólo le dijo a Karol lo mucho que la quería y le agradecía, sino que dedicó unas hermosas palabras a sus fans.

“Mi Karol eres… eres una reina. Todos aquí sabemos el ser humano que es esta mujer, el alma que tiene. Yo sólo quiero ser muy breve porque esta noche todos queremos perrear con Karol, pero sólo les quiero decir algo… Karol, para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo. Ustedes saben que he estado un poco lejos, muchos… once años no me paraba en un stage y los nervios son fuertes” explicó la bellísima mexicana.