Ester Expósito revela adelanto del próximo lanzamiento de Karol G, Gatúbela

En su cuenta de Instagram con casi 30 millones de seguidores, la actriz española Ester Expósito emocionó a sus seguidores y a los fans de Karol G mostrándose feliz cantando una parte de la nueva canción de la Bichota, Gatúbela.

Karol, quien recientemente confesó haber rechazado un importante personaje en la película ‘Aquaman’, ya mostró una de las imágenes publicitarias de la canción y una parte de ella. Ahora, con el nuevo video de Ester cantando en su carro con ropa cómoda y el cabello recogido, se complementa el gran adelanto de la canción.

Al parecer, además, Ester habría estado escuchando hace rato la canción, pues muestra que se conoce muy bien la letra de ésta.

“Ay papi, yo no ando con nadie, pero me tienen vela, yo estoy eleva’ me siento gatúbela […] y ese huerfanito necesita una mamá, ay qué rico como me pone el panty de ladito, ay qué rico y ese besito dámelo mojadito” se entiende de algunas partes del adelanto.