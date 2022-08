Andy Rivera envía mensaje sobre ‘dejar ir’ y lo relacionan con Lina Tejeiro

El cantante colombiano de música urbana, Andy Rivera, quien recientemente se sinceró sobre su corazón, decidió publicar un tuit acerca del hecho de ‘dejar ir’ y recibió muchas respuestas que relacionaron el mensaje con la nueva relación de su expareja, la actriz Lina Tejeiro.

A propósito de la cantidad de tuits cursis que hace Lina Tejeiro dedicados a su novio Juan Duque, los internautas han estado muy pendientes de lo que escribe el exnovio de la famosa colombiana, el cantante Andy Rivera.

Este domingo 21 de agosto, el famoso artista musical escribió, en su cuenta de Twitter con más de 1 millón 100 mil seguidores, una frase que dejó a muchos con diversas opiniones:

En estos dos días, el tuit ha ganado más de 6.500 likes y varias respuestas en las que los usuarios de esta red social le comentaron a Andy lo que piensan de su frase.

“Uno en esta vida no puede ser egoísta y para soltar hay q recibir. cuando uno quiere a alguien o no está con esa persona siempre hay q desearle lo mejor en la vida no podemos ser egoísta con la felicidad de la otra persona” escribió una de las internautas.