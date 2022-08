La razón por la que Paola Jara no se pudo broncear en Aruba

En su cuenta de Instagram con más de 6 millones de seguidores, la cantante paisa de música popular conocida como Paola Jara ha mostrado cómo van sus días en el viaje que está haciendo por Aruba con su esposo Jessi Uribe llevando su gira ‘La Conquista’.

Y es que los paisajes de esta bella isla y su gente han dejado encantada a esta pareja de artistas, por lo que las historias, fotos y videos publicados son bien recibidos por sus seguidores.

Sin embargo, no todo le ha salido a la perfección a esta artista, pues hubo un detalle en medio del viaje que no la dejó broncearse como estaba esperando. Ella lo expone todo en sus historias de Instagram, pues se trataba de una iguana que se posó encima de su toalla justo cuando ella se iba acostar a broncearse.

“Una iguanita… ella como que también se quiere broncear conmigo. El problema es que no sabe que a mí me da miedito. Ay qué nervios, señorita, me deja broncear, por favor, niña” Explicó la cantante en su historia.