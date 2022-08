Karol G rechazó importante personaje en la película 'Aquaman'

La cerrera musical de la cantante urbana paisa, Karol G está sin duda en su mejor momento, y para muestra todos los conciertos llenos, sus reconocimientos, premios y hasta proyectos que ha podido consolidar en estos últimos años.

Y ella lo sabe, y por eso, siempre que puede dejar saber lo orgullosa que está de todo lo que ha logrado, pero también de cada persona que ha estado con ella en el proceso y la ha ayudado a ser lo que es hasta ahora y todo lo que le falta.

Es tanto el éxito musical y personal de Karol G que todas las marcas quieren su imagen, todos los medios quieren entrevistarla, pero además todos quieren que ella haga parte de sus más grandes proyectos. Y aunque esto suena comprometedor y hasta de sueño, la artista reveló en una reciente entrevista con el locutor reconocido de Puerto Rico, Jorge Pabón, ‘Molusco’, que ha tenido que decir no en màs de una ocasión.

Y esta respuesta no la ha dado porque ella quiera, incluso no se trata de la fama o el nivel que tiene actualmente, eso lo dejó claro en la entrevista que hasta ahora no ha salido, pero que el locutor adelantó en su cuenta de Instagram y que de inmediato tuvo cientos de comentarios y miles de reproducciones.

No, Karol G dejó claro, lo orgullosa que se sentía de que muchas personas, marcas, y más se interesaran por ella, por tenerla en sus proyectos, pero ella tiene sus metas y objetivos claros y no se quiere salir de ahí.

En la entrevista Karol G dejó claro que la producción de la película de circulación internacional, Aquaman, le ofreció “un personaje muy chimba, pero el compromiso era tan grade que me daba susto tener que soltar. Tenía que dejar de hacer música por ocho meses y primero lo primero, me entiendes”, expresó la artista paisa en la entrevista.

Karol G sabe dónde pisar

Karol G dejó saber que para ella la actuación también es algo que le apasiona, pero que justo en ese momento no era su principal objetivo, sobre todo por el tiempo, y porque el año pasado, sin duda para ella fue uno de sus mejores años, por lo que no podía atreverse a soltar a lo que tanto le había apostado.

“Lo agradecí eternamente, porque siempre he querido ser la mala de una película, pero uno tiene que tener los objetivos claros”, expresó la cantante urbana en la entrevista a ‘Molusco’. Y además agregó que no pierde la ilusión de hacerlo, pero de la mejor manera, y poder dedicarle un buen tiempo a esta faceta que por ahora no será.