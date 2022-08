Yina Calderón pidió ayuda por supuesto alcoholismo de Juliana Calderón

La empresaria de fajas Yina Calderón sorprendió en las últimas horas a sus millones de seguidores al hacer públicos los supuestos problemas de alcoholismo que estaría atravezando su hermana Juliana Calderón, quien lleva varios días fuera de la ciduad, no por trabajo como ella dice, sino por estar bebiendo en la camioneta.

Recordemos que Juliana se pronunció hace unas horas atrás en sus redes sociales personales, donde explicó que estaba un poco pérdida por la carga laboral que tenía encima, sin embargo, Calderón la desmintió completamente.

Pura Mie#$% no está trabajando, está tomando desde el sábado seguidores, sí, mi mamá tiene razón, necesito que me ayuden a que mi hermana se devuelva para Bogotá, está en el Huila desde el sábado , por allá está que toma en esa camioneta por todo lado, ella no es así.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que no estaba de acuerdo con que su hermana quisiera quitarle el puesto de "tomadora" ya que la borracha de la familia era ella.

Vale aclarar, que aunque en comienzo muchos se confundieron con estas historias, Juliana después aprovechó las suyas para dar a entender que se trataba únicamente de una broma para ver cómo reaccionaba su mamá, Merly Ome, al creer que ella pérdida en el alcohol. Al parecer, las historias de Yina, también fueron para aportar a la broma.

Yina Calderón despidió a su primera por llegar a trabajar borracha

Al parecer y más allá de las bromas que hicieron sobre el consumo de estas bebidas, si se ha conocido el fuerte problema de adicción que en su momento, (gran parte del 2021) sufrió la ahora dj, al parecer, por la mezcla de críticas, ruptura y demás decepciones que vivió durante dicho año.

Recordemos, que fue por ello, que la joven le hizo una promesa a La Virgen de Guadalupe, a su familia y sus seguidores, de que dejaría el alcohol de lado inicialmente, luego por des y culminó con tres meses limpia de beber. Desde entonces, el ritmo de sus borracheras, bajó notablemente.

Ahora, no solo Yina parece sufrir con el trago, ya que según lo reveló en sus más recientes historias, tuvo que espedir a su prima quien le colaboraba con las tareas de su hogar, debido a que llegó a laborar en estado de embriaguez y ella, fiel a su filosofía, no lo dejó pasar por alto porque no le gusta mezclar lo laboral con lo familiar.

