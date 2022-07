Familia de Yina Calderón reveló lo que opina de su nuevo corte

Recientemente la polémica influenciadora colombiana Yina Calderón volvió a sorprender a sus cientos de seguidores con un inesperado cambio de look, y es que para los que conocen a la joven desde hace varios años, sabrán de su favoritismo por las pelucas y el cabello exageradamente largo, por lo que verla completamente rapada es algo completamente nuevo.

Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, el nuevo look de Yina Calderón recibió más elogios que críticas. Aunque no faltaron quienes realizaron diversos memes al compararla con Lady Tabares, la famosa Vendedora de Rosas.

“Hermosa, ojalá su cambio también sea interno”, “Quedó súper linda”, “Le luce”, “Se ve más fresca, me gusta este look”, “Este look a pocas personas les queda bien, y a Yina se le ve demasiado top”, fueron algunos de los comentarios que se leen en el post.

Aunque se conocía lo que opinaban los internautas de este nuevo cambio de look por parte de la empresaria de fajas, la opinión de su familia brillaba por su ausencia durante las primeras horas. Situación que cambió luego de que su hermana menor, en compañía de otra de ellas, diera su punto de vista.

Juliana Calderón manifestó que es normal ver este tipo de cambios en su hermana y que para ser sincera no es algo que la sorprenda. Además, destacó que la joven se veía bastante bien con este nuevo corte de cabello y que resaltaba muy bien sus facciones.

Por su parte, Merly Ome, la madre de la influenciadora, se mostró bastante sorprendida ya que nunca pensó que su hija se cortaría el cabello de esa manera. Sin embargo, al igual que sus otras dos hijas, manifestó que Yina se veía bastante bien.

“Totalmente sorprendida. Yina cada vez me sorprende más. Yo creo que el día que Yina ya no me sorprenda con sus cosas, ese día me voy a preocupar. Me hace una videollamada para mostrarme su nuevo look. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo les parece? Pues a la final se ve hermosa, ¿Verdad? Yo pienso que, si ella se siente bien así, pues dejarla”, expresó la mujer.