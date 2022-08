“Los dejo con su amargura”, Yina Calderón se va del conjunto en el que vivía

La empresaria Yina Calderón reveló a sus miles de seguidores que tras la cantidad de quejas que recibía por su comportamiento de acuerdo con el manual de convivencia del conjunto en el que decidió comprar su apartamento, decidió irse.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, compartió un carrusel con dos fotografías desde la propiedad, presumiendo su look y asegurando que se mudaría para una casa donde pueda hacer lo que ella desee sin que la estén molestando.

Yina Calderón se muda para una casa campestre

“Buenas noticias para la administración de mi conjunto “ME LARGO” para una casa campestre donde no jodan por todo ! Los dejo con su amargura, me voy antes de que se me pegue ! Chao Salitre !”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios al respecto, con poco tiempo de compartida.

"Piciosa", "Nos juimosss", "Linda, linda", "Hija pórtese bien, esa es la clave del éxito", "Es lo Más correcto que se puede hacer, si uno quiere que lo respeten primero hay que respetar. Hay gente que madruga, niños, etc", "Falta ver si es cierto que se va , porque sólo habla por hablar", "Que bueno Yina, mejor aléjate de los amargados", "Mejor Yina, yo vivo en conjunto son un fastidio", "Nunca falta el vecino sapo y amargado", "La verdad para las personas que nos gusta escuchar música de vez en cuando lo mejor es una casa, comprar un apartamento es pasar rabias lo digo por mis propia experiencia", "Porque no se va para un manicomio o un centro de rehabilitación", "Por eso no vivo en conjuntos es un fastidio todos sus protocolos es como vivir en un convento", "Usted y Epa... son igualitas, las echan de todo lado", "disfruta, tú naciste para ser libre", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Asimismo, compartió un video mostrando lo que normalmente hace antes de cada show de guaracha como Dj, revelando que le gusta cocinar bastante para aguantar los tragos que se toma durante la presentación.

“Mi realidad antes de cada toque lo qué pasa antes y después parece una novela, pero la cual disfruto y amo, ustedes son vida para mí desde hoy voy a mostrarles en diferentes capítulos todo lo que vivo antes y después de tocar Guaracha”, añadió.

