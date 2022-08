Yina Calderón sobre los problemas de Yeferson Cossio y Andy Rivera

En los últimos días, dos reconocidas figuras del medio en el país cafetero sorprendieron a sus millones de fanáticos, al confesar que no estarían pasando por su mejor momento anímicamente y que por ello, habían decidido tomar distancia de las plataformas digitales, por lo menos, con lo que ha detalles personales aplica. Ese es el caso de Andy Rivera, quien durante el fin de semana, reconoció estar teniendo episodios de depresión.

"Poco a poco voy a volver; desde noviembre los que me siguen se han dado cuenta que estoy lidiando con una depresión y varias cosas fuertes. Tengo unas ganas de salir adelante, unas ganas de salir de esta; pienso que cuando me recupere de este diagnóstico, no saben en el hombre en el que me voy a convertir", expresó Andy.

Por si fuera poco, uno de los hombres más millonarios y exitosos con su trabajo digital en Colombia, también se sinceró con sus millones de seguidores al respecto. Se trata del creador de contenido Yeferson Cossio, quien pese a tener todo lo que cualquier sueña económicamente, está viviendo un vacío en su vida, el cual esperar superar con ayuda de nuevas metas, proyectos musicales, viaje a japón y estudio del idioma.

Yo no me voy a ir definitivamente, yo simplemente voy a ir porque, aunque no parezca yo estoy en un proceso y estoy tratando de sanar cosas porque estoy completamente descarriado yo no estoy bien, mantengo de fiesta en fiesta cuando no debería, abusando de sustancias que ni debería voltear a ver, la estoy caga** horrible.

Yo quiero ir a mi cultura y lugar favorito a tratar de comenzar de nuevo, a tratar de sanarme, de vivir solo, me voy completamente solo. Como puede que allá esté lo que esté buscando, que ni sé qué es, yo no sé qué quiero con mi vida, no sé qué hacer, no sé ni siquiera qué estoy persiguiendo.

En este preciso momento admito que soy una persona vacía, a mí ni siquiera me importa nada más que mis perros ahora mismo, no quiero nada, no quiero estar con nadie, no tengo ni idea de mi carrera, debí sacar unas canciones hace tiempo, estoy quedando mal con fechas de pautas.

Admito que estoy deprimido hasta la chim**, mi familia lo puede ver y están felices por mi viaje.