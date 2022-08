Andy Rivera explicó por qué ha estado alejado de las redes sociales

La depresión es algo que cada vez toca más puertas en el mundo, y este es el caso del cantante del género urbano Andy Rivera, quien afirmó en sus redes sociales que durante los últimos meses ha sufrido con este flagelo que no es fácil de sobre llevar, situación similar a la que ha vivido un personaje muy querido y famoso como J Balvin.

Cuando todos creen que las cosas del otro van bien, quizás no saben realmente qué es lo que pasa, y más ahora con todo el mundo de las redes sociales, mismas en las que se muestra parte de la realidad, pero no toda, y sobre todo en ámbitos como los del espectáculo y la farándula, mundos en los que todo parece indicar estar de la mejor manera, pero en el fondo pasan otras cosas.

Poco a poco voy a volver; desde noviembre los que me siguen se han dado cuenta que estoy lidiando con una depresión y varias cosas fuertes

Con esto empezó su relato el cantante, situación que preocupó a sus fans que no sabían lo que realmente pasaba, pues durante los últimos días no había tenido mucho contacto con ellos a través de las redes sociales, ya que las tenía un poco abandonadas.

A pesar de esto, a Andy se le ve muy bien, pues después de contar lo que está viviendo con la depresión, explicó que está listo para volver mucho mejor y más fuerte, asegurando que cuando pase toda esta situación, va a volver siendo un hombre mejor y mucho, pero mucho más fuerte.

Tengo unas ganas de salir adelante, unas ganas de salir de esta; pienso que cuando me recupere de este diagnóstico, no saben en el hombre en el que me voy a convertir.