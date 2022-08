“No estoy bien”, Yeferson Cossio se sinceró y contó por qué se va a vivir a Japón

El influenciador Yeferson Cossio confesó a sus millones de fanáticos la razón principal por la que decidió irse a vivir un tiempo a Japón.

Luego de que hiciera su anuncio, el creador de contenido recibió miles de mensajes al respecto, por lo que, quiso sincerarse con sus admiradores.

Según detalló por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, esta decisión la tomó debido a que se siente deprimido y ha tenido pensamientos negativos sobre su vida, por lo que, quiere lograr la paz mental que tenía.

“Yo no me voy a ir definitivamente, yo simplemente voy a ir porque, aunque no parezca yo estoy en un proceso y estoy tratando de sanar cosas porque estoy completamente descarriado yo no estoy bien, mantengo de fiesta en fiesta cuando no debería, abusando de sustancias que ni debería voltear a ver, la estoy caga** horrible.

Yo quiero ir a mi cultura y lugar favorito a tratar de comenzar de nuevo, a tratar de sanarme, de vivir solo, me voy completamente solo. Como puede que allá esté lo que esté buscando, que ni sé qué es, yo no sé qué quiero con mi vida, no sé qué hacer, no sé ni siquiera qué estoy persiguiendo.

En este preciso momento admito que soy una persona vacía, a mí ni siquiera me importa nada más que mis perros ahora mismo, no quiero nada, no quiero estar con nadie, no tengo ni idea de mi carrera, debí sacar unas canciones hace tiempo, estoy quedando mal con fechas de pautas.

Admito que estoy deprimido hasta la chim**, mi familia lo puede ver y están felices por mi viaje.

No sé qué quiero, pero no estoy huyendo de nada, ni de nadie, ni de mi destino, ni de personas, yo quiero encontrar paz, yo quiero ser lo que era y quiero volver a ser una buena persona, no me considero una buena persona en este momento, quiero limpiar mi mente, distraerme”, expresó.