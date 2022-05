Yina Calderón se sinceró sobre su primer amor y sus otros novios

La empresaria Yina Calderón se sinceró sobre sus noviazgos y por qué se dieron por terminados.

Lo hizo por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

Primero habló de su primer amor y del que muy pocos conocen.

Yina sobre sus tres novios oficiales

“El primer novio que yo tuve se llama Fernando Ordoñez Calderón fue antes de Protagonistas. Duré con él cinco años, nos escapamos de la casa, nos fuimos a vivir a Bucaramanga. Se nos acabó la plata porque él le había quitado la plata que le había dado para el semestre al papá y con esa me invitó a vivir. Nos fuimos a vivir a una finca en el Huila, pero no pudimos, luego entré a Protagonistas y literal me olvidé de él, le pagué mal y se acabó, ese fue primer novio, mi primer amor”, contó.

Continuó con Julián, de quien más conocieron sus seguidores, pues su ruptura fue bastante polémica.

“Mi segundo novio, que es el amor más fuerte que he tenido, el hombre que yo creo que más he querido en mi vida, se llama Julián, algunos de ustedes lo conocían como el negro.

Me ayudó mucho a superar el problema de alcohol que yo tenía porque literal tomaba todos los días y la empresa abajo, de hace como siete años.

Acabó la relación porque él no la iba con mi familia, a él no le gustaba que yo le marcara a mi papá y a mi mamá, él era muy buen hombre conmigo, pero la mamá y el papá están primero”, dijo.

Por su parte, su tercero y más reciente novio fue Andrés Arévalo, con quien no terminó muy bien.

“El tercer novio que tenía, que no voy a decir su nombre porque nisiquiera me interesa decirlo, el tipo el tiempo que estuvo conmigo se portó bien, yo de pronto tomaba demasiado y teníamos muchas discusiones, hasta ahí yo no tenía ningún resentimiento con él, pero luego de volvió prepago (…) entonces para mí está muerto”, agregó.

Finalmente, destacó que está interesada en alguien, pero no cree que pueda prosperar algo.

“Esos han sido los tres novios que he tenido oficiales, lo que pasa es que en mis relaciones sentimentales he sido muy prudente. Yo nunca les conté cómo conocí mi último novio, cómo conocí al negro (…) Ahora sí me atrae alguien, pero es complejo, solo les puedo decir eso. De seguro ya llegará el súper sayayin que va a estar a mi lado”, mencionó.

