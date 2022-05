Yina Calderón peleó con un hombre que supuestamente besó a su mamá

Tras perder por quinta vez su cuenta oficial de Instagram, Yina Calderón está muy activa en otras redes sociales, una de ellas Twitter, donde la empresaria abrió un perfil para poder subir contenido de sus fiestas y polémicos que quizás en otras plataformas pudieran ser sancionados.

Hace pocos días, la influenciadora había publicado un video en el que aparece hablando con su mamá, acerca del comentario que ella hizo estando un poco alicorada, afirmando que su mamá consumía drogas alucinógenas, algo que generó polémica.

Y hoy nuevamente Merly Ome, la mamá de la empresaria es la protagonista del contenido que Yina Calderón subió a Twitter y que habría sido grabado, al parecer, luego de una fiesta que Yina Calderón realizó este fin de semana y que presuntamente habría terminado en pelea.

En el video se puede ver a Merly y una tía de Yina, intentando proteger a un hombre, que está vestido de negro, de los insultos y algunos golpes que le intenta dar Yina Calderón que está intentando echar al hombre de la casa tras haberlo acusado de besar a su mamá.

En el video se puede ver que, en medio de insultos, Yina Calderón le está diciendo al hombre que se vaya de la casa, mientras él, sonriente dice que se va a ir, pero Merly Ome discute con Yina diciendo que no permitirá que él se vaya.

“Entonces chao mamá, déjelo salir, déjelo salir, déjelo salir tía, besando a mi mamá, este mal&$%, qué, no te me haces el hue &$%, no, eso váyase, váyase, váyase o lo mato, le estoy diciendo que es la verdad, listo, váyase, me importa un c&$% se me sale ya, ¿besando a mi mamá? ¿besando a mi mamá?, estúpido, que le pasa, se me va”, grita Yina Calderón mientras intenta sacar al hombre de su casa.