Yina Calderón cuestiona a su mamá por negar que ella consume drogas

Hace algunos días, Yina Calderón género revuelo en las redes sociales luego de que en medio de una fiesta y pasada de tragos, revelará que su mamá Merly Ome suele consumir sustancias alucinógenas y al día siguiente los internautas comenzaron a invadir sus redes sociales con preguntas relacionadas a este tema.

Cuando días después, la influenciadora activó la herramienta de preguntas en Instagram sus seguidores le preguntaban si era verdad que la mamá de ella consumía droga y nuevamente Yina Calderón respondió que "sí, pero que lo hace de vez en cuando" y que supuestamente su mamá consume es tusi.

Pero, más adelante y luego de la fiesta de cumpleaños de Aída Victoria Merlano, a la que ambas fueron invitadas, Merly Ome manifestó en una de las historias de Yina Calderón que se encontraba furiosa con su hija por haber dicho que a ella le gustaba el tusi y le preguntó por qué ella había dicho que consumía drogas y que ahora la gente le estaba preguntando sobre el tema.

“Estoy muy ofendida con Yina, porque ella ha hecho un comentario que disque a mí me gusta el Tusi, y la gente preguntándome eso. Yina, yo ni conozco el Tusi, ¿Qué es eso? Con eso no se juega Yina. Eso a mí no me da risa. La gente confunde las cosas y usted sabe que yo no me fumo ni un cigarrillo, a mí me gusta un poquito la cervecita, pero de drogas nada”, dice la mamá de Yina Calderón en el video.