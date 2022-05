Yina Calderón responde por qué sus fajas se demoran en ser entregadas

La controversial creadora de contenido y empresaria colombiana, Yina Calderón, ha recibido varias críticas de parte de algunas de sus clientes que dicen que no les llegan a tiempo las fajas que le compran en su empresa.

Es el caso de una señora que envió una conversación con la empresa a una página de Instagram de chismes llamada ‘Notifamosoos’.

En la conversación se puede ver que las personas que atienden estas líneas de WhatsApp no le dan respuesta acerca del producto que compró.

“Mi cuñada hizo un pedido desde la ciudad de Bogotá para la faja que yo le había cotizado, la faja de marcación, desde la semana pasada y ahora me dicen que no, que esa faja está agotada y ella ya hizo la consignación. Entonces necesito saber si ese número… voy a mandar el número que ella se comunicó para saber si no me estafaron o qué fue lo que pasó” le dice la cliente a una de las asesoras.