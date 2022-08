Yina Calderón reveló la verdadera razón por la que no tiene novio

La empresaria Yina Calderón reveló a sus miles de fanáticos la verdadera razón por la que no tiene pareja.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogada al respecto.

¿Por qué Yina Calderón no tiene novio?

Según destacó, todos los hombres que se le acercan tienen una doble intención y es lograr reconocimiento a costa de ella.

“Les voy a ser la más sincera de la vida. Sí aparecen pelados muy guapos, hasta buena onda, interesantes, pero ¿sabes qué es lo que pasa? que la mayoría se acercan por figurar al lado tuyo. Uno no es el más famoso, famoso siempre les he dicho, J Balvin, Maluma, pero a uno le ha costado muchos años un pequeño reconocimiento en nuestro país como pa’ que estos manes solo se le acerquen a uno por reconocimiento y no solo me pasa a mí, les pasa a varias en este medio que se encuentran pelados y uno a veces se fija en ellos y mentiras que solo se querían gusanear y acercarse a uno por seguidores, por popularidad y luego chao, yo sí estoy curada”, señaló.

Debido a ello fue cuestionada cuándo tuvo intimidad por última vez, detallando que el hecho de que no tenga pareja, no quiere decir que no tiene sus pequeños romances.

“Una cosa es no tener novio y otra cosa es no estar bien atendida, ósea, soltera, pero bien atendida”, dijo.

Asimismo, le preguntaron por qué no volvía con su expareja Julián, a quien en una ocasión detalló que había sido el hombre que más había amado en su vida y ella mencionó por qué.

“Él tiene novia y cuando se emborra me llama entonces lo mismo me hará a mí, entonces ya me da desconfianza y no bebé, yo pa’ esos juegos no sirvo”, añadió.

Por ahora, la empresaria continúa deleitando a sus miles de seguidores con su diverso polémico sobre sus controversiales opiniones sobre algunas celebridades, colegas y situaciones.

Además, de sus outfits para sus toques de guaracha en diferentes ciudades del país, con los que ha tenido gran acogida.

De igual manera, sigue promocionando y al mando de su empresa de fajas y productos de belleza.

