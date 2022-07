"Me siento internacional" Yina Calderón y sus motivaciones para cambiar de look

En las últimas horas la polémica empresaria de fajas Yina Calderón impactó en las plataformas digitales con su radical y arriesgado cambio de look, con el que internautas se dividieron en posturas. Unos, elogiando su valor, personalidad y autenticidad para mostrarse con su cabello bajito y natural y otros, haciendo burlas donde incluso, se atrevieron a compararla con Lady, la vendedora de rosas.

No dejes de leer: Comparan a Yina Calderón con ‘La vendedora de rosas’ por nuevo y arriesgado look

Tras esto y muy fiel a su estilo, Calderón no se quedó callada y afirmó que se siente muy cómoda ys egura con el cambio, porque no solo la hace sentirse internacional y fresca, sino que le da una identidad y mayor empoderamiento para sus shows. Además, explicó las razones que la motivaron a raparse.

Bueno princesas, por qué el cambio de color, porque yo siempre he usado rosado, por qué tan drástico, porque nenes quería darle como otro swing a mi estilo, quería tener un cambio realmente, otro estilo, otro corte, otro ambiente, yo creo mucho en las energías y quería renovarlas...quería dejar de utilizar pelucas y por una temporada quería salir de eso y eso me lo brinda este corte además me siento muy juvenil.

Continuó expresando que esta también es una oportunidad para romper tabús, que establecen que por ser mujeres deben usar cabello largo y por ser hombres cabello corto. Según Calderón, este también es un mensaje par que la juventud se arriesgue a no ver límites y hacer lo que le parezca, sin hacerle daño a nadie.

Te puede interesar: Yina Calderón presumió los regalos que recibió de cumpleaños

Calderón defendió el rol d ela mujer en la sociedad

Sus palabras no quedaron allá y continuó expresando que esto le ha permitido tener una personalidad definida y por ello las críticas y burlas no la perjudican. "Me encnata, me siento otra, renovada, me siento y me veo internacional, es darle un respiro a mi imagen en la guaracha, es darle un respito a mi imagen en el reguetón...haga lo que quiera, lo que lo haga sentir feliz y eso lo va a hacer ver hermoso y hermosa".

Culminó diciendo que quería sentirse más fresca y que renunciará por una temporada a las pelucas y extensiones, que contrario a lo que muchos creen, ella se ve tan natural y real, que le hace subir su autoestima y sentirse mejor.

No dejes de ver: “Tengo como diez comparendos”: Yina Calderón sobre su camioneta inmovilizada