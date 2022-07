La curiosa respuesta de Yina Calderón a niña que le dijo que se porta mal

Yina Calderón es una de esas influenciadoras que constantemente están generando polémica, ya sea por sus múltiples cirugías estéticas, por los comentarios que hace sobre otras celebridades o por sus llamativas fiestas, aunque también da de que hablar debido a sus negocios, la venta de fajas, sus toques de guaracha y ahora también su estudio de webcams.

Es por eso que para muchas personas ella es un referente ya sea por su iniciativa para invertir en diferentes negocios o quizás también como un mal ejemplo, como se lo dejó saber recientemente una pequeña seguidora que se encontró y que habló con ella.

Yina Calderón y su encuentro con una niña

En su cuenta oficial de Instagram, Yina Calderón publicó una historia en la que explicó que una niña se acercó a ella y le dijo orgullosa que se está portando mal lo que la dejó muy pensativa pues la llevó a cuestionarse si ella está inspirando que los niños se porten mal, aunque ella le dio una curiosa respuesta a la menor.

“Se me acerca una niña y me dice disque ‘Yina me estoy portando mal,’ como contándome y yo decía ‘¿yo le estoy inspirando a los niños mal comportamiento y que se porten mal?’, no entiendo, yo quedé como impactada y yo ‘está bien, sígalo haciendo’”, dice Yina Calderón en el video.

Yina Calderón concluye que ella no debe ser el ejemplo de los niños

Sin embargo, pese a que en ese momento ella se quedó pensativa, más adelante llegó a una conclusión y es que ella no tiene por qué ser el ejemplo de los niños, ya que considera que dicho ejemplo deben encontrarlo en lo que los niños aprenden en casa o con sus papás.

“Entonces la conducción es que igual, el ejemplo a los niños no se lo tengo que dar yo, lo tienen que dar es los papás, la casa ¿no?”, concluyó Yina Calderón en su video.

Esta anécdota y las conclusiones de Yina Calderón fueron republicadas en cuentas de Instagram que siguen a famosos donde los internautas han comenzado un debate entre los que consideran que Yina debería ser un ejemplo para los niños y los que afirman que los responsables de dar ejemplo deben ser los papás.