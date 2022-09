Con aterrador relato, Yina Calderón revela que no está pudiendo dormir

Yina Calderón preocupó a sus miles de seguidores en las redes sociales al revelar que desde hace un mes está sufriendo una parálisis que no la está dejando dormir y que ella está preocupada por su salud, pues ahora se presenta de manera más seguida y mucho más complicada.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Yina Calderón explicó que desde hace más de un año ya había sentido que "se le subía el muerto", pero que eso ya pasó, sin embargo, en el último mes la situación ha empeorado y cree que su caso es aún más extraño porque siente que aparte de que se le suben, también la están tocando.

“Eso se conoce como la parálisis del sueño, pero mi caso ya es muy extraño, porque yo siente que se me sube y me comienza a manosear y trata como de meterme como la parte íntima en la cola, horrible, no sé qué hacer, no sé a qué se deberá”, afirmó Yina Calderón en el video.