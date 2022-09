Eugenio Derbéz sufrió múltiples fracturas al usar gafas de realidad virtual

A finales del mes de agosto, la actriz Alessandra Rosaldo reveló que su exposo, el famoso actor y productor mexicano, Eugenio Derbez sufrió un accidente y que iba a ser sometido a una cirugía y un delicado proceso de recuperación.

Sin embargo, este fin de semana, Eugenio Derbez reapareció en las redes sociales, en un video que publicó, con ayuda de su esposa, en su cuenta oficial de Instagram en donde entregó detalles del accidente que sufrió y que lo tienen aún en un hospital recuperándose.

Antes de revelar cómo se produjo su accidente, el productor afirmó que siente que este incidente le pasó por algo pues debido a su trabajo estuvo en su casa solo en dos ocasiones y solo para cambiar maleta en los últimos seis meses, recordando algunas de las cosas que realizó, entre la que se encuentran tres series, una película, varias entregas de premios, etc., por lo que cree que el accidente fue un mensaje para que él parara.

Luego comenzó a relatar lo que sucedió, afirmó que durante los últimos meses él realizó cosas muy arriesgadas, incluyendo una visita a ver cocodrilos junto a su hijo y que luego él lo convenció de que jugara con unas gafas de realidad virtual, él aceptó, se puso los lentes y en la imagen que veía, aparentaba estar en un edificio de 100 pisos y que él estaba parado en una tabla pequeña y dio un mal paso que en su mente mostraba como si él cayera del edificio, pero en realidad, Derbéz tropezó con algo en el piso y cayó por unas escaleras.

“Yo veía y lo que mi cerebro estaba registrando no coincidía con mi entorno y al querer reaccionar no reaccioné a lo que tenía a un lado, sino reaccioné a lo que estaba viendo y no sé qué moví los pies, me tropecé y sui a dar con unos escalones que había ahí, el hecho es que me caí con todo mi peso en unos escalones que había, creo que pega primero mi codo, al caer todo mi peso sobre el codo empuja a este hueso que es el húmero, lo empuja hacia arriba y se me sale el hueso hasta por acá, no me rompió la piel”, detalló Eugenio.