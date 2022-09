"Ahora no es gay”, la fuerte declaración de exesposa trans de Mauro Urquijo

Sin duda, una de las relaciones que más dieron de qué hablar el año pasado, fue la conformada por el actor Mauro Urquijo y la modelo María Gabriela Isler que se casaron a finales del 2019 en Santa Marta.

Pero más allá de las candentes fotos que publicaban o los eventos o de las actividades que hacían como pareja, uno de los temas que generó polémica fue el hecho de que el actor tuviera una relación sentimental con una mujer trans y se proclamara con que él es heterosexual.

Y el tema nuevamente está dando de qué hablar, pues luego de que la pareja se divorciara en octubre del 2021, eran pocas las cosas que se sabían de ellos, lo último fue que la modelo ya tenía un nuevo amor, sin embargo, este fin de semana, María Gabriela Isler estuvo en una fiesta de Yina Calderón, donde, al parecer pasada de tragos, le envió un fuerte indirectazo a su exesposo.

La influenciadora publicó varias historias en su cuenta oficial de Instagram en la que mostró que estaba tomando licor y cantando junto a varios amigos, incluyendo María Gabriela a quien Yina enfoca con su celular y le pide que cante una canción para Mauro Urquijo, su exesposo.

Sin embargo, antes de que ella comenzara a cantar, Yina Calderón le preguntó que si ella quería decirle algo a Mauro y en ese instante la modelo decidió no guardarse nada y con micrófono en mano afirmó que él es un desagradecido que le pagó más y que pese a que tuvo una relación con ella por tres años, ahora él dice que no es homosexual.

“Fue tan desagradecido ese hij$#% mal&$% ese, me pagó mal el hij&%$ ese (…) que no es gay después de que me comió tres años, ahora no es gay”, respondió la modelo entre risas, mientras que Yina Calderón afirmó que con sus declaraciones ella había calentado el parche.