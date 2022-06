Yina Calderón responde a quienes criticaron su reality show

Esta semana se estrenó el tan anunciado reality de Yina Calderón “Se armó la gorda”, en el que participarán personas de talla grande buscando resaltar por su talento y en el primer capítulo se comenzaron a ver las audiciones para seleccionar a las 16 concursantes que competirán por más de 50 millones de pesos.

Pese a que se sabía que el programa podría ser controversial pues ya algunos adelantos del programa habían dado de qué hablar, parece que el día del estreno del primer capítulo, disparó las críticas debido a la calidad de la producción y también a las actuaciones de algunas de las participantes.

Los problemas de sonido de “Se armó la gorda”

Por eso, la realizadora de contenido, a través de sus historias de Instagram, salió a responder las críticas que tuvo el lanzamiento del primer capítulo de su reality y comenzó por explicar los problemas de audio que se evidenciaron, asegurando que el audio estaba bien en la edición final, pero que en los siguientes capítulos este error estará corregido.

“Bueno, les cuento no sé qué pasó, de verdad que no es así, el sonido está bien y no sé por qué la reproducción de Youtube, el audio se escucha bien, pero bueno ya en el segundo capítulo no vamos a tener eso”, aseguró Yina Calderón.

Yina respondió las críticas a las participantes

Posteriormente le envió un mensaje a las personas que vieron el primer capítulo y el video promocional que ella publicó en sus redes, donde dos mujeres de talla grande bailan y tocan sus cuerpos y les dijo que, si no les gustaba el programa, que no lo vieran, además, respectos a los que criticaron a las mujeres del video promocional, manifestó que si fueran dos mujeres delgadas, haciendo lo mismo, quizás no hubiera tantas quejas.

“Si usted no quiere ver mi reality no lo vea, pero yo no entiendo, resulta y pasa que, si las mujeres entonces fueran flacas, ahí sí no se verían mal bailando y todo eso, pero como son gorditas, que qué vergüenza, que cómo se ven de mal, no nenés, las gorditas tienen derecho a emborracharse, a bailar a tocarse lo que quieran”, agregó a Yina Calderón.

