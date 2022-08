Yina Calderón anuncia el fin de su reality y "se le armó la gorda"

Hace algunos meses Yina Calderón se mostró muy emocionada al estrenar su propio reality show, al que llamó “Se armó la gorda”, en el que mujeres de talla grande competían por ganar reconocimiento y premios avaluados por 50 millones de pesos, sin embargo, luego de 13 capítulos, el reality de Yina Calderón se terminó antes de tiempo.

La noticia fue revelada por la propia influenciadora en su cuenta oficial de Instagram en donde detalló que le fue más o menos y que prefirió ponerle fin al reality con sus aciertos y desaciertos.

“Ya mi reality terminó, con sus cosas, no con sus cosas, con sus aciertos, no con sus aciertos, bueno yo lo entiendo, como en la guaracha me fue superbién, en el reality nos fue más o menos y yo creo que debo ser muy sincera con ustedes”, reveló Yina Calderón.