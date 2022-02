Yina Calderón se refirió al video filtrado de la Liendra y Dani Duke

La empresaria Yina Calderón se refirió al video íntimo filtrado de los influenciadores ‘la Liendra’ y Dani Duke.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 550 mil seguidores, la joven opinó sobre la grabación, luego de que, según ella, por interno varios de sus fanáticos la cuestionaran al respecto.

La joven defendió a la maquilladora, pero resaltó que el único error fue haber grabado en dicho momento.

“Entre mujeres no nos podemos tirar. Todas alguna vez en la vida lo hemos hecho, no es un tabú, es una relación íntima entre un hombre y una mujer, ahí lo maluco es que se ponen a grabarse y uno ya no se puede grabar porque mire lo que pasa. Ella es mujer, la apoyo porque está cumpliendo”, expresó.