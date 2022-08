Yeison Jiménez presumió un look muy urbano y le llovieron elogios

El cantante Yeison Jiménez presumió a sus millones de fanáticos un outfit muy urbano y lo llenaron de halagos.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, el caldense compartió un video en el que se mostró con un look muy reguetonero.

Yeison Jiménez modeló su outfit reguetonero

En la grabación se mostró modelando desde la sala de su lujosa casa usando una pantaloneta de color negro, unas zapatillas, una camisa ancha de color blanco y cuyas prendas las acompañó con un sombrero y unas gafas oscuras.

Con la canción “Booker T” del artista Bad Bunny de fondo, el artista de música popular lució todo su flow.

“Amanecí contento!”, confesó en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, muchos de sus seguidores tomaron su look con humor, mientras que la mayoría lo llenaron de halagos, pues es muy poco habitual verlo vestido así.

“Mucho flow", "Tan hermoso que se ve con esa ropa bebé, rico que amaneciste feliz", "Que estilo urbano bacano ", "Velooo veeee, lamparita Dios lo bendiga", "Te amooooo", "Que porte", "Belloooo", "Todo un bombón, Dios te bendiga", "No puedes ocultar el barrio, el RAP ", "Que guapo porfa no te hagas tatuajes así estás muy bien", "Que pinta y que bien te queda. Bendiciones", "Aishh no me le meta", "Me enamoré", "Que hombre más bello, todo le queda bien, desde los trajes hasta la ropa más relajada", "me encantas", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

