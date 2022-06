El tierno regalo que recibió Yeison Jiménez en el Día del Padre

Este fin de semana se conmemora el día del padre en Colombia y muchas personalidades de la farándula han dedicado mensajes a los padres y otros los han recibido.

Este el caso de Yeison Jiménez, uno de los artistas de música popular más reconocidos del género

Yeison Jiménez quedó matado con el regalo que le dio su hija Thaliana en su publicación escribió:

“Anoche mi princesa me mató con este regalo 😍. Feliz día a todos los papás berracos que me siguen🙏”

En su publicación se le ve sosteniendo una conversación con la pequeña sobre el regalo que hizo especialmente para él:

“Te hice a eso ti” (Thaliana)

¿ay me dibujaste a mí? (Yeison)

“Sí” el artista muestra el portalápiz que hizo su pequeña

“Mi amor te amo mucho y ¿tu escribiste papá?” A lo que responde “Sí”

¿Me puedes dar un abrazo? “Y no, me vas a matar de esta manera hija” “¿Cómo me vas a recibir de esta manera ah?” (Yeison)

“Es para que tu guardes lápiz” (Thaliana)

“¿para qué yo guarde el lápiz? y me dibujó” (Yeison)

“Te amo mi amor, gracias, está espectacular tu regalo mi amor”

“Yo te lo hice porque es mañana y ¿qué dice aquí?” (Thaliana)

“Feliz Día del Padre para el mejor papá de toda la galaxia” (Yeison)

“te digo eso” (Thaliana)

“Eso es lo que me dices” (Yeison)