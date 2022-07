Yeison Jiménez sorprendió a un niño que interpreta sus canciones en la calle

Yeison Jiménez suele ser uno de los cantantes populares más cercanos a sus seguidores y eso es lo que ha dejado ver en sus redes sociales donde usualmente se muestra compartiendo con sus fieles seguidores.

Teniendo en cuenta esto, desde hace pocas horas se está virilizando un video en las redes en donde se muestra al intérprete de “Ni tengo ni necesito” sorprendiendo a un muy joven fanático suyo que se dedica a cantar sus canciones.

El cantante popular decidió sorprender a un niño, que se gana la vida cantando en las calles canciones de Yeison Jiménez, es por eso que el cantante decidió buscarlo y decidió cantar junto a él.

En el video se puede ver el instante en el que el niño está interpretando la canción “El desmadre” utilizando un micrófono y un parlante, ante la mirada de Yeison Jiménez que lo mira mientras el pequeño canta “Hace mucho tiempo no estaba contento, como el día de hoy”; en ese instante Yeison decide interrumpir la interpretación, cogiendo el micrófono del niño y frente a él canta la siguiente parte del tema.

“Brindemos, amigos, siéntese conmigo, que suene la banda que hoy sobran motivos

Pa' andar de parranda con trago y mujeres, como nos encanta. Brindemos, compadre, aunque ya sea muy tarde”, es el pedazo que canta Yeison tras haber saludado a su pequeño fan.

Este video que ha circulado en varias redes sociales, ha sido tema de conversación porque para muchos es una de las muestras de humildad y cercanía del cantante de música popular con sus fanáticos.

Otra de las razones por las que Yeison Jiménez dio de qué hablar en las redes es que a través de sus redes sociales se mostró al interior de un motel en el sur de Bogotá, desde donde le dijo a sus fans que para poder cumplir con una de sus presentaciones y ante la imposibilidad de conseguir un hotel en ese sector, tuvo que hospedarse solo en un motel, así que a través de sus historias de Instagram bromeó con la situación.

“Como les parece que llevaba hora y media buscando un hotel, en el sur, sur de Bogotá, porque hoy canto por acá, y no pude conseguir y me tocó meterme a un motel, cómo me veo moteleando solo. Qué tristeza uno a los 30 años dizque en un motel solo, no, esto no tiene perdón de Dios”, dice Yeison Jiménez en el video.