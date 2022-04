Yeferson Cossio y Jenn Muriel son pillados en momento íntimo

El influenciador paisa, Yeferson Cossio y Jenn Muriel, quien también crea contenido para redes sociales, contaron de una manera muy divertida cómo los pillaron mientras se daban cariño en un lugar público.

En el video tipo reel que publicó el influenciador, se ve que lo que más risa le da son las caras que hace su pareja, Jenn, cuando cuenta la historia.

“Yo estaba toqueteando a Jenn, pero a Jenn le dio por mirar a la derecha y ¿Qué vio Jenn? […] Nos pillaron y apenas usted lo miraba, ¿Cómo hacía el man? ¿Cómo se reía? […] Jajaja ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo era el man? […] jajaja y ¿Qué cara hizo usted? […] Jajaja, pero vuélvame a decir cómo miró el man… jajaja no voy a poder con esto” decía Yeferson demostrando que las caras que hace Jenn son lo que más lo hicieron reír del momento.

En la descripción del video, el influencer les explicó a sus seguidores de una manera más calmada, pues en el video los dos están llenos de carcajadas.

En los comentarios de la publicación, se nota que los seguidores de estos dos influencer se divirtieron tan o más de Yeferson con las caras de Jenn, pero que, además, quedaron enamorados con lo bella que es la mujer.

“Ustedes dos no pueden dejarse nunca, porque son perfectos juntos” escribió una de las fans de la pareja.

“Genial como lo remeda. Me imagino el show para el tipo” comentó otro seguidor.

“Tan linda no tiene comparación, la mejor elección y no por opción si no por valores”.