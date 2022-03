Yeferson Cossio responde a quienes lo critican por terminar con Jenn Muriel

En diferentes videos, el creador de contenidos Yeferson Cossio ha intentado explicar a sus seguidores que su relación con Jenn Muriel terminó hace semanas y ha pedido respeto por la decisión. Sin embargo, ha sido inevitable que influenciadores y seguidores comenten sobre el tema que se ha robado la atención de miles de internautas.

En las redes sociales, son decenas de comentarios negativos los que ha recibido el antioqueño por su ruptura amorosa, pues los fanáticos no salen del asombro con la noticia. Para mayor sorpresa, las imágenes que se filtraron de Cossio junto a Aida Victoria Merlano han desatado una lluvia de críticas.

Aunque Cossio ha dicho que no se va a referir al tema, tampoco ha podido evitar responder a algunas de las reacciones que se han conocido en las plataformas digitales.

“Hay jefito dejaste ir a una gran mujer… no cualquiera te limpia el c*lo inválido”, fue uno de los comentarios que recibió Cossio en una de sus publicaciones. A lo que el influenciador respondió:

“ gran mujer? Si . Pero no me limpió el c*lo, siempre fui capaz por mi cuenta, igual es verdad, de ser necesario ella lo habría hecho sin reprochar, sin asco. Ojalá tú encuentres alguien así , para que no tengas que estar sufriendo por los demás saludos”.

Otro de los mensajes a los que Yeferson Cossio reaccionó fue: “A pero ayer? Se la besaba triste?”. En su respuesta, Yeferson nuevamente se arrepiente de no haber informado antes sobre el fin de su noviazgo y calificó de “chismosa” a la persona que comentó su video.

“o sea, sos una chismosa metida y no te da ni la capacidad mental para medio entender, cuando dijo que me arrepentía de lo que hice? Me arrepiento de no a ver dicho antes que terminamos y hacer que la gente pensara que fue burlada. Pero aquí la única burlada sos vos que ni comprensión a unas palabas tan básicas tiene”, fueron las palabras que usó Yeferson para dar respuesta al comentario.