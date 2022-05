Le llueven críticas a Yailin tras jocoso baile para Anuel AA

Si por algo se caracteriza la cantante dominicana Georgina Lulú Guillermo Díaz, más conocida en el mundo artítico como Yailin La Más Viral es por subir la temperatura en redes sociales con sus constantes publicaciones, donde no solo posa con pequeñas prendas sino que hace acalorados movimientos, mayormente de reggaetón y Twerk con los que deja a más de uno con la boca abierta.

Como muestra de ello, está su más reciente historia de Instagram donde se presumió bailando para su actual pareja Anuel AA, con un ajustado y escotado enterizo rojo, que dejaba en evidencia las prendas íntimas que vestía. Aprovechó la pinta y el tener a su prometido sentado frente a ella para comenzar con sugerente baile, del que al parecer, Anuel ya está bastante acostumbrado, porque a juzgar por la grabación, estaba más concentrado en la conversación con su amigo que en el baile que le hacía su compañera sentimental.

Quienes no pasaron por alto este detalle fueron los millones de internautas a nivel global, que rápidamente comenzaron a difundir el video con comentarios despectivos para la pareja y especialmente para la interprete de "Chivirika", por no "valorarse", aún cuando su pareja no le presta atención. Otros, la invitaron incluso, a salir de la relación.

"El ignorando porque ni la está mirando lo veo hablado con el que tiene al pie", "Es lo único que sabe hacer que triste, pobre mujer", "Pero el ni está viendo, está en otra onda con el amigo", "mujer deberías valorarte y hacerte valorar" y "sal de la relación mujer, se nota que ahí no es", comentaron algunos.

Yailin la más Viral presumió su talento para el Twerk

Por si fuera poco, la cantante también aprovechó hace pocos días la atención de los internautas, para presumir el cuerpazo que ha ganado y su talento para el baile, con movimientos de twerking, robándose en esta oportunidad, todo tipo de elogios, contrario a lo que que se sucedió con su más reciente clip.

"Pueden decir lo que quieran, pero Anuel como bien, ella se mueve brutal", "ufff esos movimientos son la brujería que muchas creen que le hiciste a Anuel", "eres demasiado", "esta mujer lo daaa", "alguien más notó los pircings en en los bustos", "tiene un cuerpazo esta mujer", "lo mueve riki" y "muy buenos movimientos mana", comentaron algunos.

