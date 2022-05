¿Yailin? circula un video que deja muy mal parada a la cantante

Si por algo se caracteriza la cantante dominicana Georgina Lulú Guillermo Díaz, más conocida en el mundo artítico como Yailin La Más Viral es por subir la temperatura en redes sociales con sus constantes publicaciones, donde no solo posa con pequeñas prendas sino que hace acalorados movimientos, mayormente de reggaetón y Twerk con los que deja a más de uno con la boca abierta.

Otra de sus carcaterísticas más notables, es su manera directa de decir las cosas, incluso, cuando no son en el tono más amigable. Vale aclarar que desde que Yailin alcanzó la fama tras conocerse su relación y rápido compromiso con Anuel AA, las criticas, burlas y hasta comparaciones con la artista colombiana Karol G, no han cesado y esto ha hecho que la interprete se torne incluso violeta con sus haters en redes, donde sostiene que no permitirá que nadie pase por encima de ella.

Yailin es confundida con una cantante que tuvo violenta reacción

Estos comportamientos han generado que la dominicana fuera confundida incluso con una interprete que hoy circula en las plataformas digitales por su reacción violenta ante los "abucheos" y objetos que le tiraban los asistentes a la tarima para que saliera de ahí. Como se puede evidenciar, lograron colmar su paciencia al punto, en que tomó el trípode de su micrófono y lo lanzo hacia el público mientras salía enfurecida del escenario.

"Yailin la más viral en su concierto", fue la manera en que una página de entretenimiento digital en Tiktok difundió la publicación, en la que muchos se dejaron llevar por el parecido entre las artistas y la situación, para convertirla en blanco de criticas.

"Eso les pasa por creer que se saben las vocales ya son cantantes, para serlo se necesita de talento y mucha preparación, la gente de estos tiempos por Diosss", "Pretendían algo diferente de semejante guaricha? It is what it is", "Dios mío, cuan bajo ha caído esta mujer" y "pobrecita, ya deberían dejarla en paz", fueron algunos de los comentarios.

Otros por su parte, supieroin identificar que no se trataba de la cantante dominicana, sosteniendo que las poronunciadas curvas que ahora tiene, no corresponden a la de la artista en cuestión.

"Que lastima, me ilusione que fuera Yailin", "Dejen su dolor que no es yailin", "No es Yailin, es La Zowi, otra “cantante”", "Ella no es", "Pero esa tiene la nalga muy pequeña, esa no es yailin dejen su bochinche" y "aunque perfectamente podría ser, no es esta" comentaron otros.

