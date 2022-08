Yailin hace una dura advertencia a quien confirme su supuesto embarazo

Medida que pasan las horas, cada vez se están haciendo más fuertes los rumores de que la esposa de Anuel AA, Yailin, supuestamente está embarazada y todo por cuenta de un video que ella publicó en su cuenta oficial de Instagram en la que lucía una peluca roja, algo que dio de qué hablar porque esto fue catalogado por muchos internautas, como una indirecta a Karol G, quien hace poco se cambió el look por un tono similar.

Sin embargo, lo que más dio de qué hablar fue que en ese video Yailin usaba un vestido muy delgado que al pegarse a su vientre, supuestamente dejaba ver una protuberancia, lo que según sus seguidores evidenciaba que supuestamente la cantante estaba esperando un hijo de Anuel, exnovio de Karol G.

Con el objetivo de acabar con los rumores, la esposa de Anuel Aa mostró su tronco de lado, es decir, su abdomen y su cola, dejando ver que tiene el abdomen completamente plano y escribió “El supuesto embarazo [emojis de caras de payasos]”.

Sin embargo, los rumores volvieron a surgir cuando dos horas después, Yailin borró dicha historia de su cuenta oficial de Instagram, sin dar razones de por qué lo hizo.

Sin embargo, horas después, la artista volvió a publicar una historia, esta vez con un mensaje dirigido a las personas que están confirmando su embarazo en redes o en medios de comunicación sin haber confirmado la información, advirtiendo que eso podría acarrear consecuencias.

Al final de su mensaje, Yailin aseguró que los rumores sobre ella lo hacen internautas “que buscan números” en las redes y por último advirtió que busquen que ella hable ya que tiene la boca "bien sucia".

“Si uno no ha confirmado algo, no lo confirmen ustedes, para que no se busquen un caso y ustedes no están preparados para eso Además al final cabo no lo van a mantener, cuál es el show el circo qué tienen Tienen qué dejarse de eso que si no me menciona no hace número, los entiendo. No me busques la boca porque la tengo bien sucia usted tan claro”, fue el mensaje que escribió la cantante.