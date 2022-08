¿Lo confirmó? El crudo mensaje con el que Yailin habría confirmado su ruptura

La polémica continua entre ‘Yailin la más viral’ y Anuel AA, pues la controversial pareja sigue estando en el foco de millones de personas desde que se empezaron a dejar ver distanciados en redes y más cuando la artista dominicana desactivó su cuenta personal de Instagram.

Pues con esta acción avivó los rumores de una posible crisis y hasta divorcio con el ex de Karol G, pues la dominicana siempre se había mostrado como una mujer entregada a su pareja y con sus constantes publicaciones presumía su amor junto al cantante de "Secreto".

Aunque Anuel AA, llevaba más de un mes sin hacer una publicación en su cuenta de Instagram en donde posee más de 29,2 millones de seguidores, en las últimas horas compartió una campaña publicitaria junto a una marca deportiva, omitiendo, de cualquier forma, algo que lo vincule a su esposa.

Sin embargo, al parecer en las últimas horas la dominicana habría confirmado su crisis matrimonial y divorcio a través de su cuenta personal de Instagram.

Al parecer Yailin habría activado su cuenta por unos minutos para compartir un fuerte y revelador mensaje hacía Anuel, pues en el mensaje la artista expresa que al parecer el cantante le habría hecho daño, haciendo alusión a una infidelidad, pues desde "poco hombre" hasta acusarlo de dañar personas son algunas de las fuertes palabras del supuesto mensaje en redes.

No entiendo cómo puedes ser tan poco hombre; si antes lo hiciste claramente lo harías de nuevo, dañando y dañando personas, yo me entregué al 100%, dónde tú eras un 20%. Todo venimos de abajo bicho. ¿Quién dijo que solos no se puede?.