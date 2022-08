‘Hay niveles de niveles’: Vuelven a comparar a Karol G con Yailin

La cantante paisa de música urbana conocida como Karol G decidió cambiar su look hace algunos días y sorprendió a muchas personas, pues tomo la radical decisión de dejar el azul atrás, ese azul que se convirtió en un símbolo para sus fans, el azul con el que se presentó el Tomorrowland, en México con Anahí y en Coachella, es decir, un azul muy significativo para ella.

El color al que Karol se pasó es un bello e intenso rojo que emocionó bastante a sus admiradores y, claramente, a ella. Se trata de una nueva ‘era’ en la vida y la carrera de la artista musical. Y es que La Bichota, quien recientemente dio una pista sobre el significado de sus cambios de look, se ve muy bien con este nuevo estilo.

No obstante, y como ha pasado con todo desde que la dominicana Yailin se convirtió en la pareja de Anuel, las comparaciones con la intérprete de ‘Cuero’ no se dieron a esperar entre los internautas, pues la misma dominicana puso un mensaje en sus redes que muchos consideraron como indirecta para la paisa y que borró poco después.

“Queriéndose parecer a la que tanto critica”.

Nueva razón para compararlas

Este jueves 11 de agosto, tanto Karol como Yailin subieron videos a sus historias de Instagram jugando con su cabello rojo y una cuenta de Instagram de chismes llamada ‘Notifamosos’ recopiló los dos videos para subirlos a su feed, momento perfecto para que los internautas volvieran a hablar de cómo se ve cada una con este color de cabello.

“Hay niveles de niveles”, “La diferencia entre cabello natural y peluca”, “Son Dos tonos muy Diferentes y la Yailin lo volvió a usar para darle Rabia a Karol G porque Si Karol G ella No suena Ni truena”, “Pienso que quiere usar a Karol g como una forma de atraer gente que escuche su música para ella no existe la mala publicidad” fueron algunos de los comentarios que recibieron los cantantes.

Recordemos que no han sido sólo sus looks por lo que las dos han sido comparadas. Como Yailin es ahora la esposa de la ex pareja de Karol, las dos son equiparadas por su voz, su tipo de música y hasta por las colaboraciones que hacen.

