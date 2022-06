Yina Calderón se puso a hacer peluquería en casa y "se tostó" el cabello

Yina Calderón es una de esas influenciadoras que constantemente se está realizando cambios en su cabello, eso incluye cortárselo, tinturárselo, ponerse extensiones o pelucas, pero parece que, pese a que ya podría ser una experta en cambios de look, eso no impidió que ella sufriera un incidente cuando experimentó junto a un amigo con su cabello.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora reveló que durante el fin de semana ella y un amigo suyo se pusieron a hacer “peluquería en casa”, pero que lamentablemente las cosas no salieron como ella esperaba y su amigo terminó decolorándole el cabello.

Posteriormente Yina Calderón se burló de su amigo diciéndole a sus seguidores que no le pongan su cabello a él ya que podría “quemárselo, tostárselo o achicharrárselo”, mientras que Junior se defendía en el video diciendo que él le aplicó el producto que ella le pidió que le echara en el cabello.

“Lo que pasa es que Junior quiere montar peluquería y experimentó conmigo, pero entonces qué, ya saben que aquí no le pueden poner la mano, lo suyo no es la peluquería, terrible, usted me tostó el pelo (…) pero eso sí, si ustedes le van a poner el cabello a Junior deben saber que se lo va a tostar, a quemar, a achicharrar”, dice la empresaria en el video, en medio de las risas.

Más adelante, Yina Calderón detalló exactamente lo que le pasó, asegurando que con ayuda de su amigo, se quiso pintar el cabello ella misma y lo dañó, aunque aseguró que iba a buscar un profesional para que le ayudara a solucionar el inconveniente que tuvo con su cabello.

“Ustedes me están preguntando que qué me pasó en el cabello, pues que me puse de chistosa a pintármelo yo misma con Junior Florez P. y miren como me lo tiré, me tengo que ir hoy donde la Josue a que me seleccione el problemita”, informó Yina Calderón.