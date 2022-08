Valerie Domínguez muestra cómo fue su primera rumba después de la lactancia

La reconocida y famosa actriz colombiana, Valerie Domínguez, quien recientemente reveló un tour por la lujosa habitación de su hijo Thiago, es una mamá que suele ser muy amorosa y demostrarlo en las redes sociales.

Ahora bien, este miércoles 3 de agosto, la actriz subió un divertido video a su cuenta de Instagram con casi tres millones de seguidores.

En la pieza, ella muestra que su primera rumba luego de la lactancia la disfrutó bastante, pero que los tres días después de este evento tiene que estar en cama con suero y cuidando a su video, algo que divirtió mucho a sus seguidores, pues era claro que es un sarcasmo muy jocoso.

En la descripción del video, Valerie explicó que era muy duro volver a la vida de rumbas luego de un hijo, pero que no lo dejará de hacer.

El video se publicó hace menos de 24 horas y ya cuenta con más de 15 mil likes y 300 comentarios en los que los fans de Valerie dan su opinión sobre la importancia de tener un balance entre ser mamá y salir a bailar.

“Esoooo yo llevo 5 años y aún no he podido lacte 3 así que juejueeee se vale todo de las mujeres que se muestra más real me fascina @valeriedomi” escribió una de sus seguidoras.