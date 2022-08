Así se viste Luisa Fernanda W para ir a una ecografía 3D de su bebé

En su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores, la creadora de contenido colombiana, Luisa Fernanda W, mostró el vestuario y los accesorios que usa cuando tiene que ir a una ecografía 3D.

Siguiendo la tendencia del ‘Get ready with me’ o ‘Arréglate conmigo’, Luisa, quien recientemente se despachó contra la crítica entre mujeres, les mostró a sus seguidores las piezas que usaría en este día tan especial en el que verá el rostro de su bebé con una ecografía en tres dimensiones.

“Tengo una ecografía 3D, hoy estoy muy emocionada, así que ahorita les comparto un poquito en mis historias. Hoy ustedes me van a acompañar a arreglarme, les voy a mostrar lo que voy a usar para ir a esta ecografía y ahorita más tarde también tengo un evento, así que esto es lo que me voy a poner: esta camisa me la regalaron en mi cumpleaños y… pues… la amé completamente… Britney Spears pop” inició explicando la influencer.

La camiseta es oversize, negra y tiene un estampado de la cantante que ella menciona. Una chaqueta negra acolchonada y caliente, unas botas del mismo color, accesorios que combinan y así fue como se vistió Luisa para este importante evento.

“La voy a complementar con esta chaqueta que es perfecta para el frío de Bogotá y estos que no me fallan. Ahorita ya decido qué bolsito y qué gafas me pondré. Ahora también me pondré estos shortcitos por debajo porque uno nunca sabe. Este es uno de mis looks favoritos en el embarazo o sea… me siento demasiado bien” continuó.

Como sus fans están tan acostumbrados a verla con prendas más pequeñas y sensuales, ella aclaró que le gustan los dos tipos de ropa.

“Claramente también me encanta la ropa sexy que resalte la figura de la mujer, pero esto es muy yo en mi día a día. Hoy decidí combinar plateado con dorado, estos accesorios son de Paula Mendoza. Este es el que usaré el día de hoy. Me faltan las gafas… estas me las regalaron en el cumpleaños y como que me gustan con el look ¿Qué dicen ustedes? ¿Van o no van? Y listo este es mi look del día de hoy para mi ecografía, para mi evento ahorita y así quedamos” finalizó.

