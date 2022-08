Dani Duke se ganó una dolencia por tomar agua con limón en ayunas

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 4 millones 100 mil seguidores, la creadora de contenido paisa conocida como Dani Duke les contó a sus seguidores que quería adquirir un hábito de belleza que le enseñó su abuelo, pero que no resultó como ella esperaba.

Daniela, quien recientemente sorprendió con su angelical canto, quiso reemplazar su café de la mañana por agua caliente con limón, pues, de acuerdo con su abuelo, este es uno de los secretos de la juventud. Además, la acompañaba Daiky Gamboa, quien también se mostró siguiendo este consejo.

Luego de este anuncio, Dani tuvo que hacer una actualización de cómo le fue con este nuevo hábito que quiso tomar, pues no le funcionó como ella quería.

“Bebés les voy a hacer un update de lo que me pasó tomando agua caliente con limón: o sea me fue súper mal, me dio una gastritis horrible, una revoltura, o sea ganas de vomitas… no lo volveré a hacer” finalizó.