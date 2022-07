Valerie Domínguez reveló un tour por la lujosa habitación de su hijo Thiago

La actriz Valerie Domínguez reveló a sus millones de fanáticos un recorrido por la lujosa habitación de su hijo Thiago, fruto de su matrimonio con el deportista Juan David ‘el Pollo’ Echeverry.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma casi tres millones de seguidores, compartió un video en el que mostró este lugar de su vivienda, que tanto le habían pedido.

Thiago hizo tour por su habitación

En la grabación simuló que el niño, quien cumplió un año de edad el pasado mes de mayo, hace el tour por su habitación, mostrándolo disfrutando de cada rincón del cuarto.

Allí dejó ver la biblioteca que tiene con libros didácticos, mostró sus peluches, su enorme cama, algunos de los muebles, su cuna, su enorme clóset con toda su ropa y su gran baño con tina.

“Quería poder hacerles el tour de mi cuarto yo mismo (por eso la demora) y así poder caminar con ustedes por cada rinconcito de mi lugar feliz! A los papás y bebés, quiero contarles que amo los muebles (…) La cama es muy cool y súper práctica porque cuando quiero más espacio la guardo y listo! Toda la lencería es hecha a mano (…) ¿Qué tal esa belleza?! La decoración (…) es la parte favorita de mi mamá! Mi baño con mi mini inodoro”, escribió la exreina en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde los llenaron de halagos por sus lujosas adquisiciones y la ternura del pequeño.

“Ay valeee", "Ay que bellezaaa", "se chiquitín está demasiado divinooooooo!", "Me lo comoooooo", "Que lindo espacio y lo mejor es que todo está a su alcance. Divino Thiago", "Ayyy no puedo con esos pantalones", "él es un personaje que belleza de bebé y ademas es super inteligente y carismático", "Qué bello! El mejor room tour que he visto. Dios lo bendiga y lo guarde", "Es demasiado vale", "¿Qué tal ese pantalón que lleva puesto?? Jajajaja qué cosa massssss bella", "Hermoso galán", "morí", "Me encantó Vale", "Divino el cuarto y el modelo ni se diga, que Dios lo bendiga", "Lo más hemocho que he visto hoy mi Thiago", "Ayyy noo qué COSITA MÁS DIVINA", "Espectacular", "lo ameeeé, lo ví muchas veces jajajaja", "Amo ese pelito y esos ojos. Dios lo bendiga siempre", "lindo divino pedacito de cielo", "muyyy muyyy bello Thiago y el cuarto también está precioso", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

