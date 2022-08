Valerie Domínguez confesó lo que ha aprendido tras un año de maternidad

La exreina Valerie Domínguez se sinceró con sus seguidores sobre lo que ha aprendido en un año tras la llegada de su hijo Thiago.

La actriz Valerie Domínguez les contó a sus miles de fanáticos lo que ha aprendido con su maternidad tras la llegada de su primogénito Thiago, fruto de su matrimonio con el deportista Juan David ‘el pollo’ Echeverry.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi tres millones de seguidores, la modelo compartió un video en el que quiso expresar todo lo que ha vivido en un año.

“Este es un espacio en el que quiero compartir con ustedes un pedacito de mi proceso de aprendizaje durante los últimos 365 días ! Ser mamá no sólo me cambió a mi, también cambió mis percepciones! He aprendido más de mí misma que con cualquier otro tipo de experiencia que se celebren las maternidades conscientes y transformadoras 365 y contando!”, escribió en la descripción de la publicación.