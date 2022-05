Valerie Domínguez deja emotivo mensaje del Día de la Madre con divertido video

La actriz Valerie Domínguez, de la producción de Nuestra Tele, "Te la Dedico", dedicó un emotivo mensaje en el Día de la Madre con un divertido video junto a su hijo Thiago.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, la modelo compartió una grabación en la que mostró las diferencias entre la madre que pensaba que sería a la que realmente es.

Al final del clip confesó lo mucho que comprende ahora lo que significa ser mamá y recopiló varias imágenes junto a su madre.

“Mamá hoy entiendo más que nunca el verdadero significado de ser mamá, gracias por tanto, feliz día”, escribió en la publicación.

Asimismo, en la descripción aprovechó para expresar sentidas palabras al respecto.

Valerie dedica mensaje sobre ser mamá

“La mamá que pensé que iba a ser VS. la que soy! En cualquier situación, termine siendo un caos!! Pero es el caos más divino que he conocido en mi vida!

Hay una realidad irrefutable, y es que uno sólo puede apreciar del todo lo que nuestras mamás hacen por nosotros hasta que entramos a la maternidad”, confesó.

Continuó agradeciéndole a su mama y expresándole lo mucho que la ama.

“Lourdes Tarud: Gracias Ma por TODO ese AMOR con el que crecí! Eres mi mejor ejemplo y quiero que Thiago se sienta orgulloso de su mamá como yo de ti! Gracias por darme los cimientos para hoy poder ser la mejor mamá para Thiago .TE AMO!! FELIZ DÍA A TODAS LAS MAMÁS”, dijo.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde la llenaron de halagos por lo buena madre que es.

“Jajajajaja feliz día Val", "una dura, feliz día", "eres increíble y maravillosa y la mejor mamá para Thiago, felicidades en tu día", "qué video tan hermosooo", "jajaj ay no, no parece de ver a Thiago es un personaje. Feliz día", "ayyyy Valerie que hermoso video, me describe completamente, una cosa es lo q uno piensas que van hacer antes de que nazcan y otra muy diferente cuanto lo ponemos en práctica jejejejejeje. Esta vida caóticamente hermosa no la cambio por nada", "sí soy", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por su parte, su esposo, el deportista Juan David ‘el Pollo’ Echeverry no tardó en comentarle.

“Thiago no pudo tener una mejor mamá”, escribió.

