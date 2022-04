'El pollo Echeverri' enternece recordando el día que Thiago comenzó a gatear

Valerie Domínguez y Juan David ‘el Pollo’ Echeverri han disfrutado día a día de su etapa como padres pues el pequeño Thiago, que está a menos de un mes cumplir su primer año de edad, ha sido la nueva motivación de esta bella pareja, que se conformó en medio de la pandemia, para darle alegría a sus vidas.

Por esos es usual que tanto Valerie Domínguez como el influencer fitness publiquen en sus redes sociales, contenido relacionado a su hijo con el que sin duda enternece a los millones de seguidores que ambos tienen en las redes sociales y ahora Juan David Echeverri se encargó de compartir un momento muy dulce de su hijo.

El tierno video de Thiago

En su cuenta oficial de Instagram, el deportista publicó un video en el que se puede ver al Thiago Echeverri Domínguez cuando estaba aprendiendo a gatear, en las imágenes se ve al pequeño Thiago sentado en una colchoneta que está en el piso mientras que Juan David se encuentra agachado muy pendiente de él.

Luego se ve el momento en el que Juan David señala la cámara y Thiago intenta gatear, pero nuevamente se sienta y al ser nuevamente motivado por su padre, inicia a gatear lentamente hacia la cámara mientras que en su rostro se dibuja una enorme sonrisa. El video finaliza cuando el pequeño agarra el celular que lo estaba filmando.

Al publicar el video, que está realizado en escala de grises y está acompañado por la canción “Somebody that i used to know”, de Meit with Miami, el deportista afirmó que se despertó acordándose de cuando Thiago comenzó a gatear y quiso conmemorarlo con ese video

“Hoy me desperté recordando cuando empezaste a gatear Thiago Echeverri Domínguez”, escribió el influenciador que tienen más de 580.000 seguidores en Instagram.

Los comentarios de los fans

Por supuesto la publicación ha sido muy bien recibida por los internautas pues en menos de 2 horas ha logrado casi los 5.000 likes y además de cientos de mensajes de los seguidores que aprovecharon el cajón de comentarios para enviarle mensajes al pequeño Thiago afirmando que se ve muy bello en el video, que les pareció muy tierno, además algunos otros aprovecharon para decir qué es idéntico al papá.

