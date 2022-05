“El peligro del ejercicio”, Valerie Domínguez divirtió a sus fans con video

Valerie Domínguez es una artista en todo el sentido de la palabra, pues la barranquillera y exseñorita colombia se ha desempeñado como actriz, modelo, presentadora y creadora de contenido en los últimos años, donde ha logrado posicionarse y ganarse un gran reconocimiento redes sociales y plataformas digitales. Constantemente la actriz realiza videos de humor sobre asuntos cotidianos, experiencias propias o tendencias del momento.

La actriz de la telenovela musical "Te la dedico" que se ve en las noches de Nuestra Tele, en mayo de 2021 dio a luz a su primer hijo, Thiago Echeverri Domínguez, junto a su esposo el también modelo Juan David El Pollo Echeverri, por lo cual la atención y prioridad de esta pareja ha sido si primer bebé, quien se ha robado gran parte del contenido de ellos en redes sociales, es tanto así, que el pequeño de casi un año de nacido, ya posee una cuenta en Instagram con más de 89.000 seguidores.

No te pierdas: Valerie Domínguez confesó si le gustaría tener más hijos

Valerie una creadora de contenido

La actriz aparte de su gran carrera en la actuación ha decidido migrar a la creación de contenido para redes sociales desde hace unos años, pues descubrió que para lograr una comunidad efectiva y cercana debía generar contenido de valor para sus fans, por lo que empezó a crear videos de humor, hacer dinámicas, compartir tips y reflexiones sobre el cuerpo y ahora sobre la etapa de maternidad y mucho más.

Actualmente gran parte de su contenido en redes se ha centrado a aclarar dudas con su comunidad sobre la maternidad, donde frecuentemente ha interactuado con mujeres y parejas que están o se preparan para esa bonita etapa de la vida, algo que ella ha descrito como un antes y un después, pues desde la llegada de su hijo, ha tenido que sufrir grandes cambios físicos, mentales y personales.

Te puede interesar: Valerie Domínguez sufrió drástico cambio en su rutina tras su embarazo

Volverse demasiado sexy, el fondo del video de la actriz

Recientemente Valerie decidió realizar un divertido video para sus más de dos millones y medio de seguidores en Instagram, sobre una razón para no empezar a hacer ejercicio, volverse demasiado sexy.

¿Sexy y peligrosa? ¿Qué dicen ustedes? #ElPeligroDelEjercicio

Sus seguidores no dejaron pasar por desapercibido este divertido video de la modelo, para unírsele a su razón para no hacer deporte y hasta calificarla de ser "una mamá súper sexy", uno de los comentarios más destacados fue el de su pareja, quien la aconsejó de mejor no hacerlo.

Amiga yo digo que mejor no. está mujer es una maravilla jajajaja acaba de sacarme una sonrisa en uno de los peores momentos de mi vida Por el simple hecho de ser mama ya eres súper Sexy Ese es el motivo por el que yo no hago casi.

Mira también: El mensaje con el que Valerie Domínguez inspiró a sus seguidores

Mira aquí: Valerie Domínguez mostró cómo sufre su pareja por sus escenas con Pipe Bueno