“Viví toda mi vida odiándome por mi delgadez”, Valentina Lizano se sinceró

La actriz Valentina Lizcano se sinceró con sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram sobre uno de los complejos que mantuvo por varios años.

Compartiendo varias fotografías de ella luciendo una corta pantaloneta y unas sandalias confesó cómo se sentía y envió un mensaje de amor propio a sus seguidores.

“Yo les he hablo del tema, pero creo que no puedo dejar de resaltarlo y es que gracias a Dios hoy en día puedo ponerme shorts y con sandalias y sentirme bella, yo no lo lograba porque viví toda, pero cuando les digo toda, es toda mi vida criticándome y hasta odiándome por mi delgadez, por mis piernas delgadas, si me ponía una mini falda o short tenía que ser con botas de caña alta para que nadie viera mis gemelos y tobillos porque me sentía avergonzada.

Ufff ¿cuánta esclavitud por un cuerpo? ¿Por unas ideas de belleza? ¿Por una falta profunda de amor y respeto hacia mí? La flacofobia es una realidad y debo ser honesta, el fitness representó una salida de ese odio a mi cuerpo que no fue sostenible porque no importaba como me vieran ustedes o mi pareja o el mundo yo siempre seguí sintiendo vergüenza y al contrario al ondear la bandera fit la cárcel fue peor porque ahora tenía que sostener ese cuerpo comiendo cantidades y entrenado con una disciplina que empezó a volverse tóxica, destructiva, constantemente viendo fotos y comparándome con lo flaca que era y como estaba y mostrándoles a ustedes mis avances para así convencerme de que todo lo que apartaba de mí, que la tristeza en la que me sumergía era justificada , pues era aplastada por ello”, confesó.