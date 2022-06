Valentina Lizcano respondió a críticas por la ropa que usó en compañía de su hijo

La actriz Valentina Lizcano respondió a sus miles de fanáticos sobre la situación desafortunada que ocurrió en sus redes sociales luego de compartir un amoroso momento junto a su hijo Salvador.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, la caleña se mostró luciendo un pequeño traje de baño de color negro disfrutando de la compañía de su hijo y de una tarde en la piscina.

Sin embargo, esta situación causó gran molestia en cientos de internautas que le dejaron ofensivos comentarios al respecto y muchos de ellos optaron por dejarla de seguir.

Ante ello, la influenciadora reveló un carrusel con varias fotografías de aquel momento y les envió un mensaje a sus haters.

Asimismo, por medio de sus historias en la misma red social ahondó en el tema, asegurando que no entendía por qué las personas habían tenido esa reacción al respecto.

Además, aclaró que no le molesta que la hayan dejado de seguir tantos internautas, pues desean que su comunidad ame lo que en esencia ella es, pero no logra entender el trasfondo del pensamiento de dichas personas.

“A 500 personas no les gustó que yo subiera un video bailando y jugando con mi hijo bajo la lluvia en vestido de baño.

No sé qué clase de ropa quieren que tenga, aparte de eso no sé por qué me escriben y me dicen como ‘te dejo de seguir porque tú eres una mujer mayor con dos hijos y no deberías mostrar tu cuerpo’. De verdad no me parece, no lo puedo comprender.

Yo vivo en tierra caliente, estaba en el mar, en la piscina, entiendo que hay vestidos de baño más tapados, a mí toda la vida me ha gustado el hilo y cuando me pongo debajo del sol me pongo vestido de baño chiquitico porque me gusta broncearme”, mencionó.