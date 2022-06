Valentina Lizcano sorprendió con romántica dedicatoria a su pareja

La actriz Valentina Lizcano sorprendió a sus miles de fanáticos con una romántica dedicatoria a su pareja, el italiano Giulio Lannelli.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, la modelo compartió un carrusel con dos fotografías junto al padre de su hija Alma.

Allí se sinceró sobre cómo ha sido su romance y los miedos que ha tenido, pero lo agradecida que está con su pareja por permanecer a su lado, aun con todos los obstáculos que se han presentado.

“Hoy veía estas fotos de anoche y pensaba en todo lo que este hombre ha traído a mi vida, porque no fue solo la emoción del enamoramiento, porque aunque a veces las mariposas en la panza se vuelven sapos que me soplan y quiero estallar, correr a una zona más segura (donde el amor no me ponga en peligro)(claramente esta idea es aprendida y absolutamente mal infundada en mí) a pasar de esos registros que vine a acomodar ya grandecita, a pesar de que a veces esos sapos de los que les hablo no parecieran estar en la panza si no en la cabeza, a pesar de que por momento pueda perder el foco y desatenderme tanto que luego no pueda verme en él, ahí está, aquí sigue abrazándome como si fuese su niña, tomando mi mano como su compañera de vida, soñando y construyendo como mi marido y haciéndome reír como si estuviera en mis 15s jejeje, él que me conoce en tantos, tan diversos y profundos estados y sigue robándome el corazón, las miradas, las caricias y las ganas y solo puedo decirle QUE LO AMO, pero esa palabra que parece pequeña encierra una historia que solo conocemos los dos”, escribió.