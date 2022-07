El divertido baile de Valentina Lizcano junto a su hija

Desde que Valentina Lizcano se convirtió en mamá, ha hecho uso de sus redes sociales para compartir parte de esos momentos especiales que vive con sus hijos y con su familia, y aunque no publica todo, en sus contenidos siempre recibe mensajes que esta vez no quiso dejar pasar por alto.

Y es que la actriz se dejó ver, nada preocupada, pero sí muy necesitada de dejar en evidencia a esas personas que solo llegan a las redes a comentar desde lo que ellos creen que es verdad y de todo lo que consideran pueden decir por el simple hecho de ser seguidor o usuario de las redes sociales.

Luego de que recibiera comentarios del que además decidió destacar uno en especial de una seguidora que le critica la crianza de sus hijos, la actriz apareció con su pequeña y no solo a demostrar que está plenamente feliz, sino que, además, su hija tiene un estilo y una actitud muy alegre y desbordante que no la afectan, al igual que ella nada de lo que digan.

En el video se puede ver a Valentina Lizcano siendo muy profesional con su hija, bailando y además mostrándole pasos de baile que dejaron a todos enamorados en sus redes sociales, donde destacaron la belleza de ambas, pero también esa ternura que inspira su hija.

Una lección social

Días antes de esta publicación, se puede ver cómo, Valentina Lizcano comentó que “se han dado garra” con los comentarios en los últimos días, sobre todo en la crianza de sus hijos. Mostró el mensaje y al mismo tiempo le dejó varios puntos muy claros a quienes le siguen y les molesta la forma en la que viste, criar o más a sus hijos.

“Hágame y hágase un GRAN FAVOR. Pulse el botón (dejar de seguir) si su desacuerdo con mi maternidad y de paso con mi cuerpo es tan grande, procure siempre su paz por encima de todo”, les pidió a sus seguidores y además destacó que quienes consideren ella hace una mala crianza con sus hijos, no dude en denunciarla. “Denúncieme, a mi o a cualquier otro que ponga en riesgo los derechos de los niños”.

A estas palabras, la actriz también agregó la corrección que debió hacerle a la persona que la juzgó, y le destacó que el clima de la ciudad de Cartagena no es frío y por eso su hija está muchas veces en pañales. Valentina Lizcano pidió a sus miles de seguidores no se den mala vida por ella, mucho menos en redes sociales donde no se conoce todo lo que pasa en la vida real de las personas.

“No se estrese por mí, que, si me tomo el tiempo de hacer este reel ,es por todas las que día a día viven igual que yo y que la inmensa mayoría, enamoradas de sus hijos y juzgadas por lo que siempre juzgará (la ignorancia)”, expresó en su mensaje que además de expresarlo de forma oral lo hizo de forma escrita. “A mí ni me va ni me viene, realmente me da es pa’ reírme y para mostrarles a ustedes amor Mías, que a todas nos toca lidiar con este tipo de opiniones sin fundamentos”, concluyó la actriz en su cuenta de Instagram.

