Con besos de sus hijos, Shakira enternece las redes sociales

La artista barranquillera Shakira enamoró a sus 72 millones de seguidores en la red sociales de Instagram al postear un recuerdo de un día en la playa junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con el futbolista Gerard Piqué.

Con esta imagen casual, Shakira además de manifestar la felicidad que siente al compartir momento únicos e invaluables de su vida con sus maravillosos hijos, aprovechó para felicitar a sus seguidoras en el día de la madre.

“Sólo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos! Feliz día a todas las madres! - With one kiss they can cure it all and make it worth your while to keep fighting for them. Happy Mother’s Day!”, fueron las palabras que compartió la artista en dos idiomas.